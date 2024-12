Sport.quotidiano.net - L’Unahotels asfalta Scafati e aggancia l’Armani Milano al quinto posto

Reggio Emilia, 1 dicembre 2024 – Dopo match ostici e complessi, ma spesso vincenti,si beve in scioltezza il brodino, disponendo dall’inizio alla fine degli avversari e conquistando una vittoria piuttosto agevole che vale, però, un importantein classifica, in coabitazione con. Primattori di serata, in un match che di fatto si è giocato solo nei primi due tempi, Winston e Gombauld, autore di una prova gagliarda dove ha giganteggiato sotto i tabelloni insieme al solito Momo Faye. Al PalaBigi si è visto anche il nuovo arrivato, l’ex asso Nba Kenneth Faried, accolto dai tifosi della Pallacanestro Reggiana con una vera e propria ovazione. Si renderà utile alla causa già da mercoledì sera, nel fondamentale match di Fiba Champions League che la truppa di Priftis giocherà a Vilnius, in Lituania, contro il Rytas.