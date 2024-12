Ilrestodelcarlino.it - Lucio, Gianni, Cesare e Luca. La Città della musica è qui a Bologna

Cremonini al numero 1 in classifica su Spotify,Carboni e la sua mostra (e la sua voce),Morandi protagonista a dieci giorni dagli ottant’anni. Manca solo, il nostroDalla, ma è come se fosse qui, sotto i portici che spunta in pelliccia e occhiali. È come se non se ne fosse mai andato, perché in– non a caso dal 2006creativaUnesco – risuona sempre una colonna sonora fatta di storie e Storia, scritta nelle piazze e nelle osterie, nei club e sotto il Pavaglione. “Quant’è bello andare in giro per i colli bolognesi”, venticinque anni fa lo cantava propriocon i Lunàpop; e poi “è una regola”, come diceva Carboni con “la maglia delsette giorni su sette”; e poila dotta, la rossa e la grassa ma anche la “Dark”, come propriol’aveva dipinta.