Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom Killington 2024 in DIRETTA: primo sigillo per Camille Rast! Super rimonta di Giorgia Collomb

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA19.55: per oggi è tutto, la coppa del Mondo femminile torna fra due settimane, visto che le gare della prossima settimana a Mont Tremblant sono state cancellate. Grazie per averci seguito e buona serata!19.53: Questa la classifica della Coppa del Mondo generale:1SUI 187 100 287 +422 Mikaela Shiffrin USA 245 – 245 -423 Zrinka Ljutic CRO 162 40 202 -854 Sara Hector SWE 160 22 182 -1055 Lena Duerr GER 131 50 181 -1066 Katharina Liensberger AUT 148 29 177 -1107 Wendy Holdener SUI 93 80 173 -1148 Lara Colturi ALB 124 32 156 -1319 Anna Swenn Laon SWE 66 80 146 -14110 Paula Moltzan USA 141 – 141 -14611 Melanie Meillard SUI 62 45 107 -18012 Federica Brignone ITA 100 – 100 -18713 Thea Louise Stjernesund NOR 90 – 90 -19714 Laurence St-Germain CAN 50 36 86 -20115 Alice Robinson NZL 80 – 80 -20719-52: Questa la classifica della coppa del Mondo didopo tre gare:1SUI 105 100 205 +52 Mikaela Shiffrin USA 200 – 200 -53 Lena Duerr GER 105 50 155 -504 Anna Swenn Laon SWE 66 80 146 -595 Wendy Holdener SUI 65 80 145 -605 Katharina Liensberger AUT 116 29 145 -607 Lara Colturi ALB 80 32 112 -938 Zrinka Ljutic CRO 69 40 109 -969 Melanie Meillard SUI 62 45 107 -9810 Laurence St-Germain CAN 50 36 86 -11911 Paula Moltzan USA 72 – 72 -13312 Sara Hector SWE 44 22 66 -13913 Andreja Slokar SLO 22 26 48 -15714 Katharina Huber AUT 22 20 42 -16315 Neja Dvornik SLO 28 13 41 -16419.