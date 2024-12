Thesocialpost.it - Lieve sisma a Ferrandina: nessun danno, ma paura tra i residenti

Unascossa di terremoto è stata registrata nella notte alle ore 4:33 a quattro chilometri da, in provincia di Matera. La magnitudo, pari a 2.0, è stata rilevata dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV).La scossa, sebbene di bassa intensità, è stata percepita da alcunidella zona che, sorpresi dal movimento tellurico, hanno condiviso sui social le proprie impressioni. Secondo quanto riferito, non si segnalano danni a persone o cose.La zona interessata, situata nel cuore della Basilicata, è soggetta a una moderata attività sismica, ma episodi come questo, dientità, rientrano nella norma. Le autorità locali mantengono alta l’attenzione e rassicurano la popolazione sulla sicurezza.Questo evento sottolinea, ancora una volta, l’importanza di monitoraggi costanti e di una preparazione adeguata, anche in territori a rischio sismico limitato.