Le Costellazioni di Vasco Brondi | Porto sul palco un disco magico Poi torno in India per meditare

"Ogni tanto le imprese che mi passano per la mente mi si ritorcono contro", ammettetra una prova e l’altra del concerto di “”, l’album delle Luci della Centrale Elettrica che ripropone domani sera all’Alcatraz nel decennale della pubblicazione. Il concerto sarà aperto da Francamente, cantautrice torinese (Francesca Siano), appena uscita da X-Factor. "Si tratta di un unico show, ma il lavoro di preparazione è come quello di un tour. Per me è fondamentale fare cose che m’entusiasmano, che mi fanno fare le scintille". Fra queste pure la sorpresa di affidare due canzoni di quel, “I destini generali” e “Ti vendi bene” a Cosmo e a Whitemary, per reinventarle a modo loro. Che sapore ha questo decennale? "Ancora oggi considero ‘’ un momento molto importante del mio fare musica.