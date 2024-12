Sport.quotidiano.net - La Virtus aspetta un altro segnale da Clyburn. Adesso deve confermare la rinascita

di Tra una partita di Eurolega e l’altra laprova a consolarsi dalle beffe continentali cercando gloria in campionato. Alle 18,15 (diretta Dmax) la formazione allenata da Luca Banchi sarà impegnata al PalaLeonessa contro una Brescia che, a sua volta ha puntato tutto sulla serie A italiana per mantenere quel buon livello raggiunto nelle ultime stagioni. Il momento più alto è arrivato nel 2023 contro la V nera, quando i lombardi conquistarono la Coppa Italia a Torino imponendosi contro un avversario che nelle sua fila aveva giocatori del calibro di Marco Belinelli e Milos Teodosic. Quel capitolo della storia leonina si è chiuso con un avvicendamento in panchina che da questa annata sportiva è stata affidata a Giuseppe Poeta. Nella sua carriera da cestista l’ex play ha vestito anche la maglia bianconera, lasciando un ottimo ricordo nella tifoseriasina.