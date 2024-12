Formiche.net - La difficile resilienza al crimine digitale. L’analisi di Tuzza (Icsa)

La proliferazione di crimini digitali che affastella le cronache ha portato commentatori, opinion leader e politici ad interrogarsi sulle cause ed i possibili rimedi (mitigazioni) ad un fenomeno rivelatosi endemico. E’ superfluo soffermarsi su quanto, nell’era cibernetica, le “conoscenze” di qualsiasi natura si siano dematerializzate, con la conseguente loro conservazione e circolazione telematica. Ancor prima, le organizzazioni – statuali o private – e gli stessi rapporti sociali affidano ormai ogni, singolo momento delle loro strutture, delle loro attività ed interazioni allo strumento. Ciò ha reso necessario approntare sistemi di protezione informatica e, come sempre avviene, ha visto la parallela strutturazione di specifici ordinamenti di regole.Tali, enormi, quantità di informazioni – qualora possedute – consentono infatti di indirizzare, quando non vincolare, stati, imprese, commerci, relazioni sociali, permettendo poi di modellare le reputazioni dei singoli e dei gruppi, favorendo alcuni e danneggiando altri.