Il 4 dicembre l' evento su Giubileo e Mediterraneo

Firenze, 12024 - La Fondazione Giovanni Paolo II, in collaborazione con il presidente del Consiglio Comunale di Firenze Cosimo Guccione, ha organizzato una giornata di studio e di approfondimento mercoledì 4, dalle 10 alle 16, presso l’ex carcere delle Murate, dal titolo “Colloquia Mediterranea”. La Fondazione Giovanni Paolo II, che da oltre venticinque anni opera con progetti sia in Italia che in Medio Oriente ritiene che oggi Firenze abbia un ruolo importante nel dialogo fra gli uomini e le donne che vivono nei diversi Paesi che si affacciano sul. La giornata dedicherà la prima parte a una riflessione a più voci sul prossimo: ", momento di incontro", con Guccione; Gherardo Gambelli, Arcivescovo di Firenze; Gadi Piperno, Rabbino di Firenze; Izzeddin Elzir, Imam di Firenze.