Inter-news.it - Highlights Serie A | Milan-Empoli 3-0: successo rossonero nel segno di Reijnders

, anticipo della quattordicesima giornata diA e giocatosi di sabato alle 18, è finito 3-0 per i rossoneri. AAlvaro Morata e Tijjani. Di seguito il video con i gol e glidella partita che si è giocata allo Stadio San Siro.VITTORIA AGEVOLE – Ilsupera senza reali difficoltà l’nella sfida valida per la quattordicesima giornata diA. I rossoneri si presentano al match dopo la vittoria non convincente di Bratislava, arrivata con il punteggio di 3-2, e il pareggio senza reti nell’ultima gara di campionato contro la Juventus. Per l’occasione, il tecnico Paulo Fonseca punta nuovamente sul tridente pesante, con Rafael Leao, Alvaro Morata e Christian Pulisic tutti in campo dal primo minuto. Le sue scelte pagano, con lo spagnolo che trova la rete del vantaggio al 19? su assist del portoghese.