Giorni in Birmania | le foto di Andrea Daddi raccontano la tenacia di un popolo spesso dimenticato

Pellegrini, bufali e viaggiatori, risaie e contadini: la bellezza dell’estremo oriente birmano, del Myanmar, risalta nitida nellegrafie che, filmaker torinese, montatore e live visual performer esporrà dal 13 dicembre al 15 gennaio 2025 a Torino, ai Bagni Pubblici di via Agliè (in Via Agliè 9, ingresso libero), nella mostra “in” a cura di Togaci Gaudiano.è un viaggiatore e anche un amico, vive in Barriera di Milano, il quartiere “multietnico” dove sono nato e nel quale ritorno sempre volentieri, perché così pieno di risorse e anche perché, nonostante i problemi che lo attraversano, lì riesco sempre a sentire profumo di casa e di infanzia: alla mia età (e per uno scrittore) è sempre importante entrare nella macchina del tempo e tornare ad anni nei quali la speranza cresceva spontanea e selvatica, allo stato brado tra corso Grosseto, piazza Rebaudengo e via Renato Martorelli, o nella trincea di via Sempione, che costeggiavo andando all’oratorio Monterosa o Michele Rua, “vallo” metropolitano oggi infestato dalla boscaglia e in attesa di riutilizzo, Comune e ministero dei Trasporti permettendo.