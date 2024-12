Inter-news.it - Ghisolfi si associa: «Concordo con Conte sulle polemiche legate all’uso del Var!»

Leggi su Inter-news.it

Florent, direttore sportivo della Roma, si è schierato a favore di Antonionelsto delleall’utilizzo del Var da parte degli arbitri.LA POLEMICA – Florentnon ci sta e affida a un’intervista rilasciata al Corriere dello Sport il suo sfogo per quello che, a suo dire, è un uso del Var che ha danneggiato la Roma. Il direttore sportivo dei giallorossi ha così specificato il suo pensiero: «Sette errori in tredici giornate sono troppi punti persi. In nessuna delle sette occasioni l’arbitro ha fatto ricorso alla verifica video. Se gli episodi fossero stati rivisti al Var, quasi certamente i risultati finali sarebbero stati diversi. Non accettiamo più questo genere di errori e chiediamo di essere rispettati dalla classe arbitrale e dalle istituzioni, soprattutto in un periodo storico in cui le sviste arbitrali possono essere ‘sanate’ dalla tecnologia».