Fiorentina-Inter, crash test per le ambizioni scudetto! Forma in crescita – CdS

La sfida odierna traal Franchi (ore 18:00) si preannuncia come uno dei momenti clou della 14ª giornata di Serie A. Non è solo una questione di punti in classifica, ma anche un vero e proprio banco di prova per misurare letricolori di entrambe le squadre.– L’arriva a Firenze con un ruolino di marcia invidiabile: 10 vittorie e 2 pareggi nelle ultime 12 partite. Quei due stop sono arrivati Juventus e Napoli, rivali dirette nella corsa allo. Ora, anche lasi unisce a questo ristretto club, condividendo il secondo posto con l’. Dopo un inizio di stagione altalenante, l’di Simone Inzaghi sembra aver trovato il passo giusto. L’effetto combinato di un turnover ben gestito e di un progressivo allineamento della condizione fisica, dopo i rientri scaglionati dovuti a impegninazionali estivi, ha portato i nerazzurri a una condizione generale più omogenea.