È stato molto male Dramma Luca Barbareschi confessione e lacrime a Ballando con le stelle

Leggi su Caffeinamagazine.it

choc. Tra i protagonisti di questa edizione dicon lec’è anche l’istrionico attore e conduttore, in gara con Alessandra Tripoli. Qualche giorno fa ha svelato di attraversare una crisi con la moglie Elena Monorhio: “Ho fatto delle cose che hanno fatto soffrirela persona che amo.”.“Mi ha detto ‘non ce l’ho con te perché hai fatto questo, quello o quello ma perché non me lo hai detto, mi ha fatto sentire sola. E questa è una cosa che l’ha delusa. È una bellissima dichiarazione d’amore perché non c’è il giudizio”. Tuttavia ora a far discutere è stata un’altra dichiarazione diche ha rivelato quale è la persona che gli ha cambiato la vita. Leggi anche: “Gelida, pure il fidanzato.”.con le, Selvaggia fa crollare Bianca Guaccero: lein direttae il barbone che gli ha cambiato la vita: chi èha voluto dedicare la performance dell’ultima puntata dia Mimmo, una persona per lui speciale: “Ci sono delle figure importanti che hanno cambiato la mia vita, ma forse la persona che più mi ha colpito è Mimmo – ha spiegato il concorrente del dancing show di Rai1 – Era un ragazzo meraviglioso, bellissimo, era l’amante di uno sceneggiatore, che abitava nel mio quartiere”.