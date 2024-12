Davidemaggio.it - Diventare un albero vince lo Zecchino D’Oro 2024

Leggi su Davidemaggio.it

E’unil brano vincitore della 67esima edizione dello. Eseguita da Anna Sole Dalmonte, con la musica di Rebecca Pecoriello, Nicola Marotta, Stefano Francioni e il testo scritto dai primi due con Luca Argentero, la canzone è riuscita ad imporsi sulle altre 13 in gara nella kermesse canora dedicata ai bambini. Un risultato arrivato al termine della finale, tramessa questo pomeriggio su Rai1 con la conduzione di Carlo Conti. In giuria, insieme ai bambini e ai conduttori dei primi due appuntamenti Carolina Benvenga e Lorenzo Baglioni, presenti Bianca Guaccero, Elisabetta Ferraccini e Caterina Balivo. Il brano parla di un grande prato, dove ci sono tanti semini che con il tempo stanno diventando viole, grano o pomodori. Tra questi ce n’è uno in disparte, piccolo piccolo ma con una gran fretta di crescere.