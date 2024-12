Terzotemponapoli.com - Di Lorenzo: “Quest’anno è tutto diverso, ma il cammino è lungo”

Il capitano del Napoli riflette sulla stagione in corso e sul gruppo che sta crescendoLa rivincita sul Torino: da una brutta sconfitta alla vetta della classificaDopo la vittoria per 0-1 contro il Torino allo stadio Olimpico Grande Torino, Giovanni Disi è fermato ai microfoni di Dazn per analizzare la prestazione della sua squadra. Un successo che ha un significato particolare per il capitano del Napoli, sopratconsiderando il pesante 3-0 subito lo scorso anno in questo stesso stadio, accompagnato dalla contestazione dei tifosi. “Ogni tanto fa bene ricordare quello che è stato lo scorso anno, così da non dimenticare certe situazioni”, ha dichiarato Di. “siamo ripartiti bene con un gruppo nuovo, ma ricordo benissimo quella partita. Sicuramente