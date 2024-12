Daniele Capezzone | irrilevanti in fabbrica ma pericolosi in piazza la deriva della Cgil

Leggi su Liberoquotidiano.it

Sono due, ed entrambi ben consistenti, i punti che rimangono in evidenza dopo lata landiniana di venerdì: per un verso, il clamoroso flop delle adesioni allo sciopero; e per altro verso laestremista che si è manifestata sia nelle dichiarazioni di Landini stesso che in quanto abbiamo visto in strada (non solo a Torino). Ricorrendo alla geometria, si potrebbe dire che tra due punti passa una sola retta: in altre parole, quei due dati politici non sono contrapposti né contraddittori tra loro, ma sono elementi ormai inscindibili nella politica del capo. Da un lato, Landini sa di essere diventato praticamente irrilevante nel mondo produttivo, assente tra i lavoratori veri, inesistente nelle fabbriche e nella manifattura: e quindi è fatale che le adesioni al suo sciopero politico abbiamo riscontrato percentuali ridicole.