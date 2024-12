Cittadella-Juve Stabia Dal Canto | Al doppio miracolo di Thiam ho bestemmiato è un mio difetto

Leggi su Sportface.it

“Cosa ho pensato alintervento disu Ravasio? Ho, io purtroppo ho ungrosso.”. Non pecca certo di sincerità Alessandro Dal, tecnico del, che ha risposto così in conferenza stampa ad un giornalista che gli chiedeva come avesse reagito sulla parata del portiere della, che ha fermato la sua squadra sul 2-2 nella quindicesima giornata di Serie B. “È stata una partita prettamente agonistica, con pochi contenuti tecnici – ha detto nella sua analisi -. Una gara di lotta ed abbiamo optato per un certo tipo di scelte. Non è stata una sfida di fioretto. I ragazzi hanno interpretato la gara come dovevano, anche se abbiamo subito due gol banali. Siamo stati fortunati a rimetterla in piedi prima della fine del primo tempo”. Al momento ilè penultimo in classifica con 13 punti.