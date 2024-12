Thesocialpost.it - Caos notturno a Roma: tentato investimento dopo una lite, il video diventa virale

Un episodio inquietante si è verificato nella notte di movidana a piazza Bologna, precisamente in via Lorenzo il Magnifico. Un diverbio tra alcuni giovani e un uomo ha rischiato di trasformarsi in tragedia quando quest’ultimo, al culmine della tensione, è salito sulla sua Smart tentando di investirli. I ragazzi, per difendersi, hanno reagito colpendo l’auto, che è poi fuggita a tutta velocità.L’intera scena è stata immortalata in unpubblicato sul profilo Instagram Welcome to Favelas, noto per documentare situazioni al limite del quotidiano urbano, che in breve tempo ha fatto il giro del web, alimentando discussioni sul crescente disagio e la pericolosità di certi comportamenti notturni.Altri episodi di ordinaria follia urbanaIl profilo Instagram ha recentemente pubblicato altri dueche stanno spopolando sui social, entrambi girati nella capitale.