Basket Serie A2 2024 2025 | Rimini e Udine vincono ancora battute d’arresto per Cantù e Milano

I risultati della quattordicesima giornata dellaA2divedono un’altra vittoria per la capolista, che sale a 24 punti in classifica grazie al 91-78 ai danni di Brindisi. I 21 punti di Robinson e i 17 di Marini consentono ai romagnoli di rimontare l’iniziale svantaggio e di prendere il largo negli ultimi minuti, rispondendo così alle dirette concorrenti per il primo posto che a fine stagione varrà la promozione diretta inA senza passare dei playoff.Rimane però in scia, che travolge Cremona con un eloquente 98-67. Avanti di 24 punti già all’intervallo, il match si è presto trasformato in un momento di pura gestione per i friulani, che con i 26 punti di Alibegovic e i 20 di Johnson sono apparsi davvero un ostacolo insormontabile per gli ospiti. Chi invece frena è, che incappa in una pesante sconfitta per 90-67 in casa di Pesaro crollando nettamente nel secondo tempo.