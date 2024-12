Thesocialpost.it - Amore, nostalgia e un “sì” segreto: Aurora Ramazzotti svela tutto

Leggi su Thesocialpost.it

, figlia di Michelle Hunziker ed Eros, ha annunciato con entusiasmo il suo fidanzamento con Goffredo Cerza. La notizia è arrivata attraverso un post su Instagram, doveha condiviso un momento speciale: “2024-2018. Ho detto sì nel posto in cui ci siamo innamorati. Ti amo per sempre”, ha scritto nella didascalia, accompagnata da una foto che ritrae la coppia con il piccolo Cesare in un luna park di Londra.La proposta è avvenuta all’interno di una cabina della ruota panoramica, il luogo dove, anni fa, era iniziata la loro storia d’. Un gesto carico di significato, che ha riportatoe Goffredo indietro nel tempo, ora però arricchito dalla presenza del loro primogenito.In un altro post, Goffredo ha descritto il momento con parole profonde: “Londra occupa un posto speciale nel mio cuore, e tornare qui dopo 5 anni, questa volta con Cesare, sembra di entrare in un sogno.