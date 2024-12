Inter-news.it - Amadeus: «Inter dovrebbe avere il proprio stadio. Vincere tutto? Anche fortuna!»

ha indicato il suo punto di vista sulle ambizioni dell’di vittoria della Champions League. Non è poi mancato un riferimento alla Serie A e al dossier.COMMENTO VIP –è statovistato da Radio Sportiva sui temi legati al mondo. A partire dalle speranze di vittoria finale della Champions League dei nerazzurri, una questione sulla quale il conduttore televisivo si è espresso in questi termini: «va pensato, ma è. Mentre in campionato vince chi ha un percorso più regolare, la Champions League vadi casualità. Basta un dettaglio a fare la differenza. Se laassiste l’, ce la può fare per arrivare in semifinale. Poi ci faremo un pensierino, vediamo che accade. Intanto c’è il campionato, doveè possibile. Potrebbe esserci la sorpresa,perché in questo momento i nerazzurri condividono il secondo posto con altre squadre come Atalanta e Fiorentina».