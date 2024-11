Movieplayer.it - Waltzing with Brando, la recensione: l'attivismo ecologista di una leggenda in un biopic godibile ma innocuo

Billy Zane presta volto e corpo all'attore premio Oscar in una pellicola diretta da Bill Fishman che ne svela un lato meno conosciuto. Titolo di chiusura del Torino Film Festival. In una rassegna la cui immagine ufficiale è uno scatto di Eva Sereny del 1972 di Marlonsul set di Ultimo tango a Parigi a cui sono dedicati una retrospettiva e una mostra per il centenario dalla nascita, è quantomeno naturale che il film di chiusura del Torino Film Festival fosse. Presentata in anteprima mondiale e diretta da Bill Fishman, regista classe '58 con all'attivo anche svariati videoclip, dai Wilco ai Ramones, la pellicola è tratta dal libro di memorie: Planning a Paradise in Tahiti scritto da Bernard Judge, architetto e amico dell'attore .