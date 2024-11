Ilnapolista.it - Vanoli: «Il fuoriclasse del Napoli è Conte, lavora tanto sui dettagli; le nostre “litigate” mi hanno fatto crescere»

Paolo, tecnico del Torino, ha tenuto la conferenza stampa alla vigilia del match contro il, domani alle 15.: «Ildelsui; le” mi»Com’è andata la settimana?«E’ andata bene, abbiamoto bene. Abbiamo recuperato Sanabria, ha avuto un piccolo fastidio. Mancherà solo Ilic».Come si prepara questa sfida?«Ilè in forma, costruito da unche è il suo allenatore. Una rosa vincente che ha aggiunto giocatori con mentalità vincente, come Lukaku. E in panchina ci sono giocatori che sarebbero titolari in tante altre squadre. Si meritano questo primato, so comeil mister e sarà una pretendente alla lotta scudetto, ma non è in vantaggio rispetto all’Inter».Emozionato di affrontare?«Lo ringrazio per le belle parole di ieri in conferenza.