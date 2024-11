Ilfattoquotidiano.it - Urbano Cairo riflette sulla cessione del Torino e del Giro d’Italia

“Nessun problema, lo slittamento della presentazione del2025 è solo una questione tecnica nostra, il progetto Albania prosegue senza alcun intoppo”, aveva garantito a Il Giornale l’amministratore delegato di RCS Sport Paolo Bellino. Ormai siamo prossimi all’annuncio, secondo la testata milanese, della Grande Partenza albanese che avverrà il prossimo 23 dicembre a Tirana. Per la presentazione del2025, tuttavia, bisognerà attendere l’anno nuovo: appuntamento fissato per il 13 gennaio 2025 a Roma.Dietro a questi grandi movimenti sportivi, come l’apertura alladelcalcio, che hanno a che fare con la più grande corsa ciclistica del mondo dopo il Tour de France, ci sono invece movimenti societari molto importanti che vedono impegnato in prima persona il presidente