Sonia Bruganelli contro Ballando, tutto costruito? Pessima figura

Altro disastro mediatico per l'ex moglie di Paolo Bonolis.a Belve, protagonista del programma condotto da Francesca Fagnani in onda martedì sera 3 dicembre 2024 su Rai2. L'intervista, realizzata a distanza di un paio d'anni dalla sua ultima partecipazione, si preannuncia ricca di rivelazioni scottanti, tra cui un'analisi critica della sua recente esperienza come concorrente acon le Stelle.Nell'anteprima pubblicata sul sito RaiPlay,ha attaccatonon risparmiando critiche al dance show di Rai1 di Milly Carlucci, svelando la sua percezione sulle dinamiche che avrebbero condizionato la sua permanenza nel programma."Pensavo che a qualcuno interessasse vedere come miglioravo nel ballo", sottolineando però come il minutaggio delle sue coreografie fosse nettamente inferiore rispetto a quello di altri concorrenti: «Quando cominciavo a vedere che le mie coreografie duravano 50 secondi e quelle degli altri un minuto e 30, ho detto 'Sarà che effettivamente come ballo interessi meno?' Ed era effettivamente così».