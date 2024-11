Sport.quotidiano.net - Serie C. FeralpiSalò e Alcione impattano al Turina. Diana terzo da solo

SALÒ (Brescia) Un rigore realizzato da Di Molfetta consente alladi mantenere inviolato ile di fermare sull’1-1 unche non dev’essere più considerato una semplice matricola terribile, ma, piuttosto, una bella realtà del girone A diC. Il pareggio consente alle due contendenti di dare continuità al rispettivo cammino, con i gardesani che conservano ilposto, anche se non riescono ad allungare in modo deciso sul Trento, viene provvisoriamente proprio da Cusatis. Anche se(nella foto) ha saputo fare fin qui del proprio stadio un autentico fortino (sette vittorie e il pari di ieri), la compagine che guarda al definitivo 1-1 con maggiore rimpianto è quella ospite. Nonper aver visto vanificare il rapido vantaggio iniziale firmato da Marconi con un preciso stacco di testa, ma, soprattutto, per aver concluso gli ultimi minuti della partita con un uomo in più vista l’espulsione di Pilati al 39’ della ripresa.