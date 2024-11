Sport.quotidiano.net - Serie A2: Aquila a Vigevano. Basile e Mancinelli si danno al padel. Caja, primo esame lontano dal PalaDozza

Convinzione, ottimismo e una condizione fisico-atletica migliorata, la Fortitudo guarda con rinnovato ottimismo al futuro. Percentuali al tiro ritrovate, un attacco che funziona come un orologio, una difesa che in due partite ha ha cambiato registro, "sant’Attilio" come ormai l’hanno ribattezzato i tifosi, con tanto di maglietta celebrativa, sembra aver fatto il miracolo di rianimare una squadra che fino a pochi giorni prima sembrava in grande difficoltà. Due indizi non fanno una prova, ne serve un terzo che potrebbe arrivare domani anel match con la formazione pavese. Le vittorie con Libertas Livorno e Avellino testimoniano come la situazione sia cambiata. La condizione della squadra è migliorata e la squadra sembra avere le idee più chiare di quello che deve fare. La differenza sostanziale è in difesa dove in due partite Matteo Fantinelli e compagni hanno incassato appena 61 punti con i toscani e 64 con gli irpini.