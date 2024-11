Tvzap.it - Roberto scomparso da giorni, poco fa il drammatico ritrovamento

È stato ritrovato senza vitaSpallanzani, il barista 58enne allontanatosi da casa sabato scorso. Il suo corpo era nelle gelide acque dell’Enza, sulla sponda parmense del torrente, non lontano dal ponte Montecchio-Montechiarugolo. Lo hanno recuperato ieri, intorno alle 14:30 le squadre di vigili del fuoco che, con carabinieri e polizia locale, avevano concentrato le ricerche in zona dopo che in mattinata era stata trovata la sua auto.Leggi anche: Larimar morta a 15 anni: l’ultimo tema e le parole da brividiLeggi anche: Mamma porta i figli a scuola, poi l’incidente frontale: cosa è successoSpallanzanidaAl termine di sette giornate di ricerca frenetica, il corpo diSpallanzani è stato rinvenuto lungo la sponda parmense del fiume Enza, nella zona tra il comune di Montecchio e quello di Montechiarugolo (Reggio Emilia).