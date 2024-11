Resta alta la tensione in Libano Israele | Lanciati attacchi su Hezbollah hanno violato la tregua

Leggi su Open.online

Ancora scontri innonostante il cessate il fuoco iniziato il 27 novembre. Le forze di difesa israelianeconfermano di aver condotto diversi raid nel sud del Paese dei Cedri, in risposta ad attività diche «costituivano una minaccia». Secondo quanto riporta il quotidiano libanese al-Akhbar, vicino a, l’artiglieria di Tel Aviv avrebbe colpito nella zona della città di Al-Khyam, a sud del fiume Litani. Altri bombardamenti sono statidall’Idf nell’area meridionale di Sidone. Il portavoce dell’esercito israeliano ha spiegato di aver attaccato più volte ilperché le milizie del Partito di Dio avrebberol’accordo di.GliinIl ministero della Sanità libanese ha affermato che tre persone sono rimaste ferite in un attacco israeliano contro un’auto nel sud del Paese: «Un attacco del nemico israeliano contro un’auto a Majdal Zoun ha ferito tre persone, tra cui un bambino di 7 anni», si legge in un comunicato del dicastero.