Lapresse.it - Ranieri: “Roma non è stata costruita in una notte, quindi dateci più tempo”

Leggi su Lapresse.it

“Ora sembra che tutti dobbiamo copiare l’Atalanta, che è un modello di vertice a cui ispirarsi. Hanno saputo creare questo modello dalla base, Gasperini andò male nelle prime partite e successivamente è sbocciato. Gasperini ha avuto un gran merito di tutto questo, bisogna levarsi il cappello e fare i complimenti a tutta la società. Stanno tutti remando in un’unica direzione”. Così Claudio, tecnico della, a due giorni dalla sfida contro l’Atalanta. “Se c’è già una base per costruire questo progetto? Abbiamo giocatori importanti che stiamo cercando di riportare alla loro bellezza. Poi sarà l’allenatore a decidere chi tenere. Noi faremo tutto il possibile per cercare di accontentarlo.non èin unapiù”, ha aggiunto. “Io e Gasperini avremmo meritato di vincere di più in carriera? Io parlo di Gasperini e dico di sì.