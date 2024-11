Ilgiorno.it - Raid notturno dei ladri oltre il confine. Prese di mira quattro esercizi

in azione l’altra sera a pochi chilometri daldi Tirano. I soliti ignoti hanno agito a Campascio, Zalende e Campocogno, nelle vicina Valposchiavo. I malviventi hanno preso diun bar, una falegnameria, una nota cantina e un benzinaio. Proprio in quest’ultima attività sono stati sorpresi dai gestori della stazione di servizio che abitano sopra l’impianto. I proprietari, cheal carburante nell’attività commerciale hanno bar e negozio, hanno visto fuggire due uomini incappucciati. I residenti della valle svizzera sono preoccupati e sottolineano il fatto che il posto di frontiera che collega all’Italia e alla Valtellina non è più presidiato come un tempo dagli uomini in divisa.