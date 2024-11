Ilrestodelcarlino.it - Neve sul Pincio, Fano inaugura le iniziative di Natale

, 30 novembre 2024 - I giovani sulla pista di pattinaggio e i bambini a fare la coda per entrare nell'igloo di Babbo. Al via oggi pomeriggio allenatalizie programmate dalla giunta Serfilippi tra musica, cori, proiezioni di luci scenografiche sull'arco d'Augusto e fiocchi di. In un clima di festa il sindaco Luca Serfilippi ha tenuto a battesimo il suo primocittadino e si è perfino avventurato sulla pista di pattinaggio, scivolando con prudenza sul ghiaccio. Presente l'intera giunta, i consiglieri comunali, il parlamentare Mirco Carloni e il prefetto Emanuela Saverio Greco. Tantissima la gente. Altro appuntamento domani, domenica 1 dicembre, alle 18 con l'accensione dell'Albero diin piazza XX Settembre, alle 17,30 taglio del nastro ddel presepe dei maestri carristi alla chiesa di San Francesco e alle 17 illuminazione dell'Albero in piazza Marcolini.