Milkish è arrivato il latte di semi di anguria | è l’unico che ha il 42% di calorie in meno e più calcio del latte scremato | Ancora non ci credo!

Sapevi che esiste il “” didi? Introdotto sul mercato statunitense nel 2024, questo innovativo prodotto si distingue per l’elevato contenuto die per avere il 42% diinrispetto alvaccino a basso contenuto di grassi. Scopriamo tutto quello che c’è da sapere., èil “didi”: ha il 42% diine piùdel!Il mercato delle bevande vegetali è in continua evoluzione, trainato dalla crescente domanda di alternative alvaccino. Questa tendenza non coinvolge solo i consumatori vegani, ma anche coloro che scelgono prodotti 100% vegetali per motivi di salute o per intolleranze al lattosio.Con un numero sempre maggiore di persone interessate a soluzioni più sostenibili e salutari, le aziende sono spinte a innovare e proporre prodotti originali.