Gamerbrain.net - Liberté: Recensione, Gameplay Trailer e Screenshoot

Leggi su Gamerbrain.net

è un deck-builder roguelite che unisce la brutalità storica della Rivoluzione Francese con elementi di orrore corporeo e narrazione ultraterrena. Sviluppato con grande cura per i dettagli, il gioco invita i giocatori a vestire i panni di Rene, un comune cittadino parigino, chiamato a navigare un mondo dilaniato dalla guerra civile e da un’inquietante entità ultradimensionale, Lady Bliss.– Gamerbrain.netParigi del XVIII secolo è resa viva con una fedeltà affascinante e al tempo stesso distorta da influenze horror. L’assenza del re e l’improvviso arrivo di Lady Bliss trasformano la città in un campo di battaglia per quattro fazioni principali, ognuna con le proprie ambizioni politiche e segreti da svelare. Questo contesto storico, mescolato a un immaginario oscuro e grottesco, offre un’atmosfera unica che si riflette in ogni angolo del gioco: dai vicoli affollati e decadenti della città fino ai labirintici giardini della Beatitudine, un regno sotterraneo degno dei migliori incubi di Cronenberg.