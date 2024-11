Movieplayer.it - Le Stagioni dell’Amore con Mara Venier è il trionfo del cringe

Leggi su Movieplayer.it

E gli ascolti, dopo 3 puntate, sono clamorosamente deludenti. Per quanto andrà ancora avanti il format "romantico" di Rai1? "Un innovativo dating show per over 60". Così in estate la Rai aveva presentato alla stampa Ledell'Amore, programma del sabato pomeriggio di Rai1 che dallo scorso 9 novembre va in onda più o meno nell'indifferenza generale, abbracciando ilpiù estremo (leggasi imbarazzo) con, sua conduttrice, visibilmente disinteressata al tutto. Ledell'Amore, come funziona? Format originale, Ledell'amore è una sorta di Gioco delle coppie riveduto e corretto. Ambientato in un treno "magico" immerso in un bosco, il programma vede un uomo o una donna andare incontro alla possibilità di conoscere tre papabili nuovi .