Le décolleté perfette per le festività

Durante le, sopratutto in quelle natalizie, la parola chiave che rincorre le scelte stilistiche è una sola: brillare. E quale modo migliore se non scegliendo le giuste?Spesso, quando il velluto e il raso prevalgono sulle paillettes e gli strass, ci si ritrova alla disperata ricerca del giusto accessorio che possa rendere un outfit luminoso e indimenticabile. Ma se il potere fosse tutto nelle scarpe? Molte volte si tende a sottovalutare le abilità delle calzature, quando in realtà hanno la capacità di rivoluzionare totalmente un outfit. Un vestito vintage in stile anni ’80 può sembrare la scelta più elegante ma allo sesso tempo troppo classica? Bastano un paio dioriginali e luminose a rendere unico anche il più tradizionale degli abiti, e le ultime proposte del lusso sembrano sostenere questa idea.