Linkiesta.it - La ricetta dei mezzi rigatoni con avocado e ceci

Leggi su Linkiesta.it

Ingredienti (per 4 persone):– 400 gBarilla Al Bronzo– 250 gprecotti– 2– 1 spicchio d’aglio– 1 lime– basilico– erba cipollina– olio, sale, pepe– farina 00 qbPreparazione:Cominciate asciugando bene icon carta da cucina; metteteli in una ciotola aggiungendo un cucchiaio di farina. Mescolate e disponeteli su una teglia con carta da forno, ben distribuiti. Cuoceteli in forno a 170° per 20 minuti, finché diventano croccanti e dorati. Trasferiteli poi in una ciotola e conditeli con olio, sale, pepe e scorza di lime.Intanto lessate iBarilla Al Bronzo in abbondante acqua salata.Poi preparate la crema di: tagliate il frutto, eliminate il nocciolo e raccogliete la polpa in una ciotola; condite con olio, basilico, erba cipollina, lo spicchio d’aglio, il sale e il succo del lime.