Ilrestodelcarlino.it - La nuova capolista Olimpia Marzocca è impegnata sul campo dell’Ostra

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Quarta contro prima in classifica nell’undicesima giornata del girone B di Prima Categoria. L’Ostra riceve lasalita in vetta nell’ultima giornata sfruttando i pareggi di Castelfrettese e Montemarciano. Nel girone C è scontro playoff tra Passatempese (che ha salutato Gonzalo Ferreyra accasatosi nel girone B a Fc Osimo) e Montecassiano. Argignano a Castelraimondo per una sfida con in palio punti salvezza. Il programma. Prima Categoria girone B, oggi: Castelbellino-Borghetto, Castelleonese-Borgo Minonna, Fc Osimo-Filottranese, Labor-Castelfrettese, Ostra-, Pietralacroce-Montemarciano, Real Cameranese-Staffolo, Sampaolese-San Biagio. Classifica:23; Montemarciano e Castelfrettese 22; Ostra 21; Fc Osimo 16; Borghetto e Filottranese 15; Real Cameranese e Borgo Minonna 14; Castelleonese, San Biagio e Pietralacroce 9, Sampaolese 8; Labor 7; Castelbellino e Staffolo 6.