Joyce Carol Oates premiata al Noir in Festival

Sarà la scrittrice statunitensea ricevere il Raymond Chandler Award 2024 delina Milano. Il premio alla carriera intitolato a Raymond Chandler va a, secondo le motivazioni della giuria, perché è "la più grande scrittrice americana vivente, autrice di alcune delle opere più significative del nostro tempo, quasi tutte con al centro un’inesorabile e lucida indagine sulle mille incarnazioni del Male, che attraversa l’individuo come la società". Ilin, in collaborazione con La Milanesiana ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi, incontreràgiovedì 5 dicembre, alle 18, per la consegna del Chandler Award al Teatro Franco Parenti, presentata da Antonio Monda, e venerdì 6 dicembre alle 11, alla Iulm Università dove parlerà a studenti e pubblico.