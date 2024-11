Lopinionista.it - Iss, in lieve aumento sindromi influenzali nell’ultima settimana

Leggi su Lopinionista.it

ROMA –sono inlesimil: i casi stimati, rapportati all’intera popolazione italiana, sono stati circa 458.500, per un totale di circa 2.271.000 casi a partire dall’inizio del monitoraggio. Lo afferma l’ultimo bollettino della sorveglianza RespiVirNet del’Iss, secondo cui l’incidenza dellesimil-è inrispetto allaprecedente con un livello pari a 7,8 casi per mille assistiti (7,2 nellaprecedente) e minore di quello osservato nella scorsa stagione (9,7 nella2023-47). Maggiormente colpiti i bambini sotto i cinque anni di età con un’incidenza pari a 18,7 casi per mille assistiti (16,2 nellaprecedente).In tutte le Regioni e Province autonome il livello dell’incidenza è sopra la soglia basale, tranne in Valle D’Aosta, P.