Ilrestodelcarlino.it - Il borgo diventa una balera: "Una domenica da pazzi"

Qualcuno dirà: "Sonoquesti borghigiani." Le strade delSan Giuliano cheno una sorta di discoteca a cielo aperto. L’edicola di viale Tiberio che si trasforma in una sorta di palcoscenico "per chiunque voglia esibirsi e provare un’esperienza multisensoriale". La musica, i deejay, sapori e atmosfere delsaranno gli ingredienti della prima edizione diLocos (da loco, che in spagnolo significa ’matto’), la festa in programma domani che coinvolgerà i locali e le attività commerciali della zona. A curare l’evento sono Nicola Mussoni, Federico Fusaglia e Andrea Mazzoni, giovani titolari di Locos travel, agenzia riminese che organizza viaggi e feste. Sono gli stessi ragazzi che, da un paio di anni, organizzano Smadonnata di Campiglio, la vacanza in montagna tra deejayset e aperitivi sulle piste da sci.