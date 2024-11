Ilrestodelcarlino.it - I Cau tornano nel mirino. Lo Snami diffida l’Ausl

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Fine della campagna elettorale e fine anche della tregua sui Cau, i Centri assistenza urgenza. Lo(il Sindacato nazionale autonomo dei medici italiani) ha inviato unaufficiale all’Azienda Usl di Bologna dopo la delibera dell’azienda sanitaria che definisce le misure organizzative in merito al funzionamento dei Cau tra cui turni, reperibilità, compensi, regole di comportamento dei medici e funzioni dei referenti. "Quest’anno hanno problemi a coprire i turni, ma il fatto è che non si sono limitati a dire che offrono una cifra in più a chi lavora nei Cau ma, in modo unilaterale hanno deciso ruoli, compiti e funzioni – sottolinea Roberto Pieralli, presidente provinciale–. Hanno aumentato lo stipendio nei giorni festivi e prefestivi con una reperibilità di 12 ore per soli 50 euro lordi, inserite nuove figure di responsabili con una sfilza di funzioni, anche questa qualcosa come 300 euro.