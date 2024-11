Tg24.sky.it - Estradata in Italia latitante 43enne georgiana: l'arresto all'aeroporto di Fiumicino

È stata arrestata all'didopo una lunga latitanza. Maka Katibashvili,, era ricercata a livello internazionale con “Red Notice Interpol” per omicidio volontario e violazione della legge sulle armi. Inserita nella lista dei 100 latitanti più pericolosi, la donna è stata arrestata ieri dalla polizia al suo arrivo nello scalo romano dalla Turchia, dove era stata rintracciata. Katibashvili, ritenuta affiliata all’organizzazione criminaledi stampo mafioso nota come “Thieves in law”, dovrà scontare inla pena di anni 21 di reclusione, per aver svolto il ruolo di basista nell’omicidio di Revaz Tchuradze, assassinato a Bari il 6 gennaio 2012. L'uomo, di origini georgiane, era stato ucciso a seguito di un violento scontro tra clan georgiani per il controllo di settori del business legale.