Esce e accoltella un operatore ecologico | arrestato un 31enne

Un tragico episodio di violenza ha sconvolto la comunità di Caprarola, in provincia di Viterbo, dove un uomo di 68 anni è statoto a morte dal suo vicino di casa, uncon gravi problemi psichiatrici.Leggi anche: Il padre maneggia la pistola in casa, parte un proiettile e colpisce la figlia di 7 anniL’aggressore era stato dichiarato “socialmente pericoloso”L’assassino era stato dimesso appena pochi giorni fa da un centro psichiatrico per malati mentali pericolosi, dove era stato ricoverato in seguito a precedenti episodi di violenza. Nonostante il giudice lo avesse dichiarato incapace di intendere e volere e “socialmente pericoloso”, l’uomo si trovava ancora in lista d’attesa per essere preso in carico da una struttura adeguata.La dimissione dal centro psichiatrico è avvenuta mercoledì scorso, senza che fosse stato trovato un percorso alternativo di tutela per il paziente e per la collettività.