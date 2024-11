Quotidiano.net - Distintiva e trendy. Cluse punta su qualità e convenienza

Il brand olandese di accessori e orologi, nato ad Amsterdam nel 2013, riserva molta attenzione ai dettagli e una forte cura ai materiali, allae al design. Tra le novità per lei, il Minuit Multifunction Date. Dotato di cassa rotonda da 34 mm, cinturino oro a cinque maglie e datario posizionato sulle 3, è realizzato in acciaio inossidabile. Lo stesso materiale del modello Maren di Michael Kors. Un orologio di gran classe con proporzioni oversize, munito di cinturino a bracciale, cassa di 40 millimetri e quadrante con movimento cronografo. Per essere sempre puntuali e vistosamente impeccabili. Gli orologi da donna disono disponibili in diverse forme e dimensioni, con una vasta gamma di cinturini contemporanei in acciaio inossidabile, silicone resistente e vera pelle. I colori spaziano dalle tonalità di stagione ai metallizzati più glamour, in dodici collezioni distintive e molto