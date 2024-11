Oasport.it - DIRETTA F1, GP Qatar 2024 LIVE: qualifiche cruciali in vista della gara

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuonasera amici di OA Sport e benvenuti alladelledel Gran Premio delsulla pista di Lusail, il penultimo appuntamento del Mondiale di Formula 1.Siamo giunti alle “vere”, quelle che decidono la griglia di partenza per ladi domani. Nelleformato sprint di ieri è apparsa in grande spolvero la McLaren con il primo posto di Lando Norris e il terzo di Oscar Piastri, con in mezzo la Mercedes di George Russell. Un po’ più attardata in questo contesto sembra la Ferrari, ancora di più la Red Bull con Max Verstappen che cerca di fare gli straordinari per quanto possibile.Nella Sprint Race la McLaren ha guadagnato sei punti nei confrontiFerrari, portandosi quindi a un vantaggio di 30 punti nei confrontiRossa.