Liberoquotidiano.it - Covid: Girelli (Pd), 'grazie a Conte e Speranza evitata carneficina'

Roma, 30 nov. (Adnkronos) - "Alla capogruppo di Fdi in commissione d'inchiesta sul, Buonguerrieri, suggerisco una doverosa lettura: 'Lo smemorato di Collegno' di Lisa Roscioni. Perchè è davvero sorprendente che, ancora oggi, molti esponenti del centrodestra facciano finta di non ricordare. Di ricordare una tragedia immane che ha colpito l'intera umanità e che in Italia, proprioall'operato del Governoe all'abnegazione del ministrofuuna". Lo afferma Gian Antonio, deputato Pd."Non abbiamo più bisogno di 'smemorati', anche se -aggiunge- l'aver dato vita ad una commissione che esclude dall'indagine i livelli regionali, tutt'altro che estranei a questo tema, denota la volontà non certo di fare chiarezza su quei mesi drammatici, ma semplicemente di speculare su una tragedia come quella della pandemia.