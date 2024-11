Calcio Como-Monza in parità | 1-1

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

16.57si dividono la posta, 1-1, nella sfida salvezza del Sinigaglia, un risultato che serve poco a entrambe. Lariani subito in avanti. Al 4' Fadera sfiora il palo con un destro a giro. Si gioca a buon ritmo, ma le occasioni latitano. Ma prima dell'intervallo ecco il gol che ci voleva per accendere la partita: sugli sviluppi di un corner, Engelhardt non colpisce pulito di testa ma la palla si insacca. Nella ripresa iltenta di riprendere la partita e ci riesce: 54', mano di Paz in area, Caprari trasforma il rigore.