Lanazione.it - Avanti Italgronda Futsal. Oggi c’è il derby toscano

Leggi su Lanazione.it

Dopo il buon pareggio colto sul campo della capolista Villafontana,l’Prato sarà impegnata in uncasalingo contro la matricolaTorrita. Al Pala Keynes alle 15.30 in scena un match dal sapore molto particolare soprattutto per il direttore tecnico ed ex grande del Furpile Christian Busato, che è anche l’ex allenatore della squadra senese. Al di là di questo, i pratesi si troveranno di fronte una squadra ostica e attrezzata per ben figurare in un campionato che in classifica la vede solo a due lunghezze di ritardo da Calamai e compagni. Per i padroni di casa questa resta però un’occasione importante. Il resto del programma dell’ottava giornata: Boca Livorno-Sangiovannese, Real Casalgrandese-Bagnolo, Versilia-Villafontana, X Martiri-Arpi Nova Campi Bisenzio, Balca Poggese-Mattagnanese.