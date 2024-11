Oasport.it - A che ora la F1 su TV8, GP Qatar 2024: programma in chiaro gara 1° dicembre

Leggi su Oasport.it

Tra i piloti il monegasco Charles Leclerc e lo spagnolo Carlos Sainz non possono più raggiungere il neerlandese Max Verstappen, ma tra i costruttori la Ferrari deve provare a recuperare punti nei confronti della McLaren: questa è la principale missione sul taccuino del Cavallino Rampante per ladavanti ai tifosi del.Lalunga per la Ferrari sarà il momento decisivo ed arriverà domani, domenica 1°, alle ore 17.00 italiane, nel corso del GP del: il penultimo atto del Mondialedi F1 si correrà sul circuito di Lusail e sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K.Per ladel GP della diretta streaming in abbonamento sarà affidata a Sky Go e NOW. OA Sport vi fornirà la diretta live testuale, mentre la differita dellasarà fruibile alle ore 21.